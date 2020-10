Julia Wieniawa tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami" odniosła się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego "Program przestaje mieć dla mnie znaczenie"

Julia Wieniawa tuż przed ostatnim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym nawiązała do decyzji Trubunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Młoda gwiazda, która już dziś wieczorem (w piątek 23 października) będzie walczyć o Kryształową Kulę, nie ukrywa, że jest przerażona tym, co dzieje się w naszym kraju. Zobaczcie, co napisała Julia Wieniawa!

Julia Wieniawa przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Wczoraj, w czwartek 22 października, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego oburzyła wiele gwiazd. Kinga Rusin, Anja Rubik czy Joanna Koroniewska ostro skrytykowali orzeczenie dotyczące aborcji. Teraz okazuje się, że sprawa bardzo dotknęła również Julię Wieniawę, finalistkę "Tańca z Gwiazdami". Młoda aktorka i piosenkarka, zaledwie kilka godzin przed finałem show Polsatu opublikowała wpis, w którym zdradziła, że ciężko jej występować w rozrywkowym programie kiedy w Polsce dzieją się tak ważne rzeczy.

Chce, żeby to był przepiękny, niezapomniany i przepełniony radością wieczór... ale dziwnie mi się to wszystko teraz pisze, bo cały ten program przestaje mieć dla mnie znaczenie w obliczu tego co się dzieje w naszym kraju. Dziś wieczorem postaram się świetnie bawić, ponieważ jest to mój ostatni raz na tym parkiecie, ale chcę, żebyście wiedzieli, że nie przeszłam obok tej sytuacji obojętnie. Trudno się uśmiechać w telewizji, gdy na świecie dzieje się tyle złego, ale w nasze zawody wpisane jest dawanie rozrywki innym, dlatego mimo wszystko zapraszamy do oglądania dzisiejszego odcinka. Wraz ze Stefano włożymy całe swoje serca w nasze występy, by dać Wam i Nam trochę pozytywnej energii i oddechu.

- czytamy na Instagramie.

Będziecie oglądać dzisiejszy finał "Tańca z Gwiazdami"? Myślicie, że Julia Wieniawa podczas programu na żywo skomentuje, to co dzieje się w Polsce?

