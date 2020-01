Julia Wieniawa potwierdza udział w "Tańcu z Gwiazdami" gorącym zdjęciem! Wow, co za nogi!

Julia Wieniawa oficjalnie ogłosiła swój udział w "Tańcu z gwiazdami". Opublikowała zdjęcie w profesjonalnym stroju do tańca, odsłaniając absolutnie wszystkie walory swojej figury! Czy to właśnie w tej kreacji będziemy mogli podziwiać ją na parkiecie? Czy okaże się czarnym koniem 11. edycji?

No i stało się! Większość z Was już się domyślała o jaką niespodziankę chodziło... nic dziwnego, skoro ta informacja przeciekła dawno do mediów 😅 Ale dopiero teraz mogę oficjalnie potwierdzić swój udział w kultowym „Tańcu z gwiazdami”. Już jako mała dziewczynka marzyłam o zatańczeniu na tym słynnym parkiecie, ale dopiero teraz poczułam, że jest to dobry czas! Czuję naprzemiennie strach i podekscytowanie tym faktem.