Julia Wieniawa już trenuje do Tańca z gwiazdami? Zaczęła wcześniej niż inni uczestnicy

Julia Wieniawa jest bardzo zajętą gwiazdą. Niedawno wróciła z krótkiego urlopu, który spędziła w USA, aby wziąć udział w próbach do spektaklu, a pod koniec stycznia zaczyna treningi do "Tańca z gwiazdami". Julia to zdecydowanie najgorętsze nazwisko nowej edycji tanecznego show i - jak informuje magazyn "Flesz" - udało jej się wynegocjować rekordową stawkę za odcinek, aż 30 tysięcy złotych za odcinek! Teraz okazuje się, że gwiazda z tańcem już wcześniej miała wiele wspólnego. Czy treningi z profesjonalnym tancerzem pomogą jej w drodze do zdobycia Kryształowej Kuli?

Julia Wieniawa zaczęła przygotowania do "Tańca z gwiazdami"

O planowanym udziale Julii Wieniawy w „Tańcu z gwiazdami” media informowały już przy poprzednich edycjach. Jednak dopiero teraz aktorka wynegocjowała zadowalającą stawkę i już tej wiosny będzie można oglądać jej taneczne popisy. Jednak warto przypomnieć, że Julia Wieniawa już wcześniej wielokrotnie gościła na sali tanecznej, a jej instruktorem jest Tomasz Nakielski.

Treningi do pierwszego odcinka „Tańca z gwiazdami” ruszają dopiero na koniec stycznia, ale aktorka już teraz postanowiła poćwiczyć pod okiem profesjonalisty. Z pewnością to ułatwi jej zadanie w programie. Julia Wieniawa jest faworytką tej edycji, ale - jak wiadomo - to wcale nie gwarantuje zwycięstwa! Potrzeba jest też ciężka praca i sympatia widzów, o czym można było się przekonać w przypadku Basi Kurdej-Szatan, która w finale przegrała z Damianem Kordasem.

Sądzicie, że Julia Wieniawa wygra "Taniec z gwiazdami"?

Julia Wieniawa już od dawna tańczy. Efekty będzie można zobaczyć już niedługo w "Tańcu z gwiazdami"!