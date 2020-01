Wiemy, ile Julia Wieniawa dostanie za odcinek "Tańca z Gwiazdami"? To rekordowa stawka!

W roku 2020 Julia Wieniawa nie zamierza zwalniać tempa. Po krótkim urlopie w Nowym Jorku aktorka wróciła do pracy. Jak dowiedział się „Flesz”, aktorka cały styczeń ma zarezerwowany na próby do nowej sztuki w Teatrze Komedia, gdzie zagra główną rolę. A pod koniec miesiąca Julia zacznie treningi do „Tańca z Gwiazdami”. Podobno za udział w show Wieniawa wynegocjowała rekordową stawkę – 30 tysięcy złotych za odcinek! Czy to prawda? Nawet jeśli tak, to wcale nie znaczy, że Julia wygraną ma w kieszeni. Choć pełna lista uczestników nie jest jeszcze znana, na razie największymi jej rywalami wydają się Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak – którzy dzięki poparciu swoich fanów wygrali show „Love Island. Wyspa miłości”.

Kogo jeszcze zobaczymy w „Tańcu z gwiazdami”?

Tomasz Oświeciński

Anna Karwan

Karolina Gilon

Sylwia Madeńska

Mikołaj Jędruszczak

