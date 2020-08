Trendy jesień 2020. Julia Wieniawa w pięknej sukience maxi, ale jej sneakersy okazały się hitem! To must have tej jesieni

Julia Wieniawa jak zawsze w formie! Gwiazda znana z takich produkcji jak "Rodzinka.pl" czy "Zawsze warto" kocha modę i nie boi się eksperymentować, bawiąc się najnowszymi trendami. To właśnie dlatego znalazła się w naszym plebiscycie na Ikonę Stylu 2020. Naszą uwagę zwróciła jej ostatnia stylizacja z letnią żółtą sukienką w roli głównej. Powiew lata? Zdecydowanie tak! Poznajcie szczegóły najnowszego looku Julii Wieniawy, który skradł serca setek tysięcy fanek na Instagramie.

Zobacz także: Julia Wieniawa zmieniła fryzurę! Zaskakujące zdjęcia

Delikatna żółta sukienka o długości maxi, na którą zdecydowała się Julia Wieniawa, to projekt luksusowej marki Chloe - kosztuje 1679 złotych. Jest naprawdę piękna i wygląda niesamowicie zwiewnie!

Instagram

Beżowa torebka również jest projektem Chloe - kosztuje 1539 złotych. Dostępna jest na Zalando również w kilku innych kolorach. My jednak polecamy wam klasyczny beż, na który zdecydowała się sama Julia Wieniawa. Dlaczego? Beżowy kolor jest niezwykle uniwersalny i będzie pasować zarówno do waszych letnich, jak i jesiennych looków.

Instagram

Julia Wieniawa zdecydowała się na klasyczne białe sneakersy od Versace. Model Linea Fondo Fire One jest bardzo prosty, przez to uniwersalny. Będzie pasować do wszystkiego! Do pięknej letniej lub jesiennej sukienki oraz do twoich ulubionych mom jeans. Cena tego modelu znacznie się różni w wielu miejscach. Ten model możecie upolować na wyprzedaży nawet za 400 złotych, a w niektórych sklepach jego cena sięga prawie 1000 złotych.

Instagram

Pamiętaj, że białe sneakersy, najlepiej na grubej podeszwie, to pozycja obowiązkowa w szafie każdej kobiety. Dlaczego? Po pierwsze, sneakersy są najwygodniejszymi butami na świecie. Po drugie, białe sneakersy będą pasować do absolutnie wszystkiego. Po trzecie, nawet z pozornie nudnego looku wyczarują świetną uliczną stylizację i dodadzą jej nieco nonszalancji.