Anna Lewandowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie świąteczne życzenia dla fanów. Wpis pojawił się również na koncie Roberta Lewandowskiego. W wyjątkowym poście para, wraz z córkami, złożyła życzenia w trzech językach: angielskim, polskim i hiszpańskim.

Czerwona minisukienka Anny Lewandowskiej przyciąga uwagę

Uwagę internautów przyciągnęła przede wszystkim stylizacja Anny Lewandowskiej. Sportsmenka zdecydowała się na czerwoną minisukienkę, którą połączyła z rajstopami w tym samym kolorze. Wyrazista i odważna stylizacja od razu zwróciła uwagę obserwatorów. Czerwony total look Anny Lewandowskiej stał się tematem licznych komentarzy, a jej zdjęcie zdobyło wiele polubień.

Nie tylko Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją. Na świątecznym zdjęciu widać także Roberta Lewandowskiego i ich dwie córki. Robert postawił na klasykę - czarny golf oraz szarą marynarkę. Córki pary również były ubrane w czerwone sukienki, dzięki czemu cała rodzina prezentowała się spójnie i elegancko. Zdjęcie zyskało ogromną popularność, a ich styl został doceniony przez fanów i media.

Wishing peace, warmth, and a little winter magic (życzymy pokoju, ciepła i trochę zimowej magii). Wesołych Świąt! Feliz Navidad! czytamy w świątecznym wpisie Lewandowskich.

Warto przypomnieć, że tuż przed świętami Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich wielką metamorfozą i wywołała lawinę komentarzy.

Anna Lewandowska szczerze o życiu „w złotej klatce”

W kontekście rodzinnych świąt i medialnego wizerunku, warto przypomnieć niedawną wypowiedź Anny Lewandowskiej, która opowiedziała o trudnościach, jakie towarzyszyły jej w przeszłości jako żonie znanego piłkarza. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską przyznała: „Przez wiele lat się czułam osobą, której nie wypada czegoś powiedzieć, której nie wypada czegoś zrobić, która gdzieś była w takiej złotej klatce, której mówiono, co ma robić, gdzie ma iść, jak ma robić”. Obecnie Anna aktywnie rozwija swoje biznesy i buduje markę na własnych zasadach.

Reakcje fanów i komentarze pod świątecznym postem

Post Anny Lewandowskiej na Instagramie spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Sportsmenka może pochwalić się aż 5,7 miliona obserwatorów, którzy regularnie komentują jej publikacje. Świąteczne zdjęcie zyskało tysiące polubień, a pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Wśród nich znalazł się również wpis projektanta Macieja Zienia, który napisał: „Samych wspaniałości na święta i nowy rok”.

