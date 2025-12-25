Anna i Robert Lewandowscy zaskoczyli świątecznym zdjęciem. Pokazali się z córkami
Anna Lewandowska zaskoczyła fanów świątecznym zdjęciem, na którym wraz z Robertem i córkami składa życzenia w trzech językach. Jej odważna czerwona sukienka mini przyciąga uwagę tysięcy internautów.
Anna Lewandowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie świąteczne życzenia dla fanów. Wpis pojawił się również na koncie Roberta Lewandowskiego. W wyjątkowym poście para, wraz z córkami, złożyła życzenia w trzech językach: angielskim, polskim i hiszpańskim.
Czerwona minisukienka Anny Lewandowskiej przyciąga uwagę
Uwagę internautów przyciągnęła przede wszystkim stylizacja Anny Lewandowskiej. Sportsmenka zdecydowała się na czerwoną minisukienkę, którą połączyła z rajstopami w tym samym kolorze. Wyrazista i odważna stylizacja od razu zwróciła uwagę obserwatorów. Czerwony total look Anny Lewandowskiej stał się tematem licznych komentarzy, a jej zdjęcie zdobyło wiele polubień.
Nie tylko Anna Lewandowska zachwyciła stylizacją. Na świątecznym zdjęciu widać także Roberta Lewandowskiego i ich dwie córki. Robert postawił na klasykę - czarny golf oraz szarą marynarkę. Córki pary również były ubrane w czerwone sukienki, dzięki czemu cała rodzina prezentowała się spójnie i elegancko. Zdjęcie zyskało ogromną popularność, a ich styl został doceniony przez fanów i media.
Wishing peace, warmth, and a little winter magic (życzymy pokoju, ciepła i trochę zimowej magii). Wesołych Świąt! Feliz Navidad!
Warto przypomnieć, że tuż przed świętami Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich wielką metamorfozą i wywołała lawinę komentarzy.
Anna Lewandowska szczerze o życiu „w złotej klatce”
W kontekście rodzinnych świąt i medialnego wizerunku, warto przypomnieć niedawną wypowiedź Anny Lewandowskiej, która opowiedziała o trudnościach, jakie towarzyszyły jej w przeszłości jako żonie znanego piłkarza. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską przyznała: „Przez wiele lat się czułam osobą, której nie wypada czegoś powiedzieć, której nie wypada czegoś zrobić, która gdzieś była w takiej złotej klatce, której mówiono, co ma robić, gdzie ma iść, jak ma robić”. Obecnie Anna aktywnie rozwija swoje biznesy i buduje markę na własnych zasadach.
Reakcje fanów i komentarze pod świątecznym postem
Post Anny Lewandowskiej na Instagramie spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Sportsmenka może pochwalić się aż 5,7 miliona obserwatorów, którzy regularnie komentują jej publikacje. Świąteczne zdjęcie zyskało tysiące polubień, a pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Wśród nich znalazł się również wpis projektanta Macieja Zienia, który napisał: „Samych wspaniałości na święta i nowy rok”.
