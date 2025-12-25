W Wigilię Bożego Narodzenia Justyna Kowalczyk-Tekieli, dwukrotna mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich, opublikowała na swoim profilu na Facebooku wyjątkowe zdjęcie. Na fotografii widoczna jest sportsmenka z czteroletnim synem Hugo. Chłopiec z zainteresowaniem przygląda się świątecznym dekoracjom, a jego mama patrzy na niego z czułością.

Emocjonalne święta Justyny Kowalczyk po śmierci Kacpra Tekielego

Święta Bożego Narodzenia 2025 roku są dla Justyny Kowalczyk szczególnie trudnym okresem. W maju 2023 roku zginął tragicznie jej mąż, alpinista Kacper Tekieli. Jego śmierć była dla niej ogromnym ciosem, a wydarzenie to zmieniło całe jej życie. Od tego czasu Justyna Kowalczyk wielokrotnie dzieliła się emocjonalnymi wpisami, w których wspominała męża i mówiła o bólu po jego stracie.

Mimo trudnych doświadczeń, sportsmenka stara się iść dalej, żyjąc zgodnie z wartościami, które dzieliła z Kacprem Tekielim. W jednym z wcześniejszych wpisów podkreślała: „Będziemy żyć, jak nauczył nas Kacper. Pełnią. Będziemy zwiedzać świat i zdobywać szczyty”.

Justyna Kowalczyk sama wychowuje synka

Choć Justyna Kowalczyk święta 2025 spędza w towarzystwie ukochanego syna, konsekwentnie chroni jego prywatność. Na opublikowanym zdjęciu Hugo nie pokazuje swojej twarzy, co jest zgodne z zasadą, którą sportsmenka stosuje od narodzin dziecka. Nie ujawnia wizerunku syna w mediach społecznościowych, podkreślając tym samym potrzebę poszanowania jego prywatności.

„Dobrego, świątecznego czasu”, te słowa, choć krótkie, stały się symbolem siły, którą Justyna pokazuje mimo osobistej tragedii. Wiele osób doceniło jej odwagę i determinację w wychowywaniu syna po śmierci męża.

