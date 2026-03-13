Julia Wieniawa ma swoje wyjątkowe miejsce z dala od miejskiego zgiełku - klimatyczny domek ukryty w lesie, do którego chętnie ucieka, gdy potrzebuje chwili wytchnienia. Ostatnio gwiazda postanowiła odświeżyć jego wnętrza i przeprowadziła prawdziwą metamorfozę. Efekty zmian pokazała w mediach społecznościowych.

Julia Wieniawa od pewnego czasu jest właścicielką wyjątkowego domku położonego w środku lasu, który stał się jej prywatnym azylem z dala od miejskiego zgiełku. Gwiazda podkreśla, że to miejsce pozwala jej odpocząć, wyciszyć się i spędzić czas w samotności lub w towarzystwie najbliższych. Dom znajduje się w okolicach Serocka, niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego, a według medialnych doniesień inwestycja mogła kosztować nawet około 4 milionów złotych.

Leśna posiadłość została urządzona w przytulnym i stylowym klimacie, który sprzyja relaksowi i kontaktowi z naturą. W salonie znajduje się duża kanapa ustawiona przy ogromnym oknie z widokiem na las, a w domu nie brakuje również nowoczesnych udogodnień, takich jak sauna czy miejsce do nagrywania muzyki. Wnętrza łączą naturalne materiały, drewno i kamień, dzięki czemu cały dom tworzy spokojną, harmonijną przestrzeń, w której artystka może zarówno odpoczywać, jak i pracować nad nowymi projektami.

Klimatyczny domek w lesie należący do Julia Wieniawa niedawno przeszedł sporą metamorfozę. Gwiazda postanowiła odświeżyć wnętrza swojej leśnej posiadłości i efektami zmian podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych, publikując serię relacji pokazujących, jak dziś wygląda jej prywatny azyl.

Na nagraniach można było zobaczyć między innymi stylową łazienkę, przytulną sypialnię oraz przestronną garderobę. Wieniawa pokazała również kadry z ogromnych okien, za którymi rozciągają się malownicze widoki na otaczający dom las. Całość sprawia wrażenie wyjątkowo spokojnej i harmonijnej przestrzeni, która idealnie nadaje się do odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku.

Tak wygląda dom w lesie Julii Wieniawy fot. Instagram @juliawieniawa

