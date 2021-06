Julia Wieniawa pochwaliła się gorącym zdjęciem topless. "Brak słów, by opisać zachwyt"

Spekulacje na temat relacji Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego nie cichną! Czy możliwe, że tych młodych aktorów może łączyć coś więcej niż przyjaźń? Sami póki co, niewiele mówią o tym, co ich łączy ale nowe zdjęcia tylko podgrzewają atmosferę. Właśnie wydało się, że pojechali na wspólne wakacje w góry! Zobaczcie, jak spędzają czas podziwiając piękne krajobrazy! Zobacz także: Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są parą? Jest szczery komentarz młodej gwiazdy! Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki na wspólnych wakacjach w górach Pod koniec wakacji w mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o tym, że Julia Wieniawa jest szczęśliwie zakochana. Wówczas również paparazzi przyłapali młodą aktorkę w objęciach Nikodema Rozbickiego. Wyglądali na prawdziwie zakochanych i nie szczędzili sobie czułości. Również podczas finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", gdzie Julia Wieniawa walczyła o "Kryształową Kulę" wyemitowano krótki materiał ze słowami wsparcia od aktora. Czy Julię Wieniwę i Nikodema Rozbickiego łączy coś więcej niż przyjaźń? Jak do tej pory, żadne z nich nie powiedziało wprost, że czują do siebie coś więcej. Pozostają jednak w bliskiej relacji i widać, że wspaniale czują się w swoim towarzystwie. Nic dziwnego, że kibicujący im fani oraz media, doszukują się w tym czegoś więcej. Nikt nie wie, co dzieje się w moim życiu prywatnym. Będzie lepiej, jeśli moja relacja z Nikodemem pozostanie między nami. Nauczona różnymi doświadczeniami z przeszłości wiem, że media potrafią popsuć przeróżne znajomości. Wolę prywatność zostawić dla siebie. Nie jestem osobą afiszującą się życiem prywatnym na Instagramie. Czasem wrzucę małe rzeczy, jednak raczej pokazuję zawodowe...