Julia Wieniawa w rozmowie z Party.pl zdradziła, jakie relacje łączą ją z byłą dziewczyną Antka Królikowskiego. Jeszcze zanim aktor i Kasia Sawczuk zdecydowali się na rozstanie w mediach społecznościowych Kasia Sawczuk bardzo często pokazywała swoim fanom wspólne zdjęcia z Julią Wieniawą. Pod ich fotkami często pojawiały się deklaracje o wielkiej przyjaźni. Młode aktorki razem bawiły się na imprezach i wspólnych wyjazdach. Teraz, od kiedy pojawiły się informacje, że Julia Wieniawa związała się z Antkiem Królikowskim, trudno znaleźć ich wspólne zdjęcia.

Co Julia Wieniawa powiedziała nam o Kasi Sawczuk? Posłuchajcie naszego materiału WIDEO z eventu marki Reebok "Zrób krok do bycia mistrzem" promujący nowy model buta Club C! Będziecie zaskoczeni wypowiedzią aktorki!

