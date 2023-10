"Dziewczyny z Dubaju" to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tej jesieni. Nakręcono go na podstawie głośnej książki „Dziewczyny z Dubaju” Piotra Krysiaka, producentką kreatywną została Doda, która promowała go jeszcze przed wejściem na plan. Role w filmie dostały m.in.: Paulina Gałązka, Olga Kalicka, Katarzyna Sawczuk, czy Anna Karczmarczyk. W tym gronie nie ma jednak Julii Wieniamy. Czy wybierze się na film?

Julia Wieniawa o filmie "Dziewczyny z Dubaju"

Ponad rok temu Doda mówiła dla Party.pl, co myśli o roli dla Julii Wieniawy. Już wtedy było wiadomo, że gwiazda "Rodzinki.pl" nie dostanie pracy w jej filmie:

Z całym szacunkiem dla Julii, bardzo ją lubię, ale to nie jest mocne nazwisko, to jest nazwisko najbardziej wypromowane i po dziesięciu filmach już staje się nudne - mówiła wtedy o Julii Wieniawie Doda.

Teraz to Julia Wieniawa zdradziła dla Party.pl, co myśli o filmie "Dziewczyny z Dubaju". Czy aktorka wybierze się do kina? Co mówi o kontrowersyjnym zwiastunie?

To film powie, co miał na myśli - tłumaczy na Julia Wieniawa.

