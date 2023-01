Julia Wieniawa to obecnie jedna z najgorętszych polskich gwiazd. Zwykle możemy ją widzieć na eventach, koncertach i różnego rodzaju wydarzeniach show-biznesowych, kiedy każdy element jej stylizacji jest dopracowany do perfekcji. Najwyraźniej jednak i jej zdarzają się mniej kolorowe dni, kiedy ma ochotę po prostu ubrać się w dres i wyjść na spacer ze swoim psem. W takiej właśnie sytuacji ostatnio gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów. Wygląda na trochę smutną, ale po powrocie z rajskiego wypoczynku na Bali musiała chyba przeżyć niemały szok termiczny.

Julia Wieniawa już wróciła do Polski. Została przyłapana w dresie, na spacerze z psem

Wejście w nowy rok Julia Wieniawa świętowała wraz ze znajomymi na Bali i chwaliła się fanom kadrami, wykonanymi podczas wakacji. Podczas jej pobytu w mediach pojawiły się doniesienia, że wśród członków ekipy, która towarzyszyła aktorce na rajskiej wyspie, był Kuba Karaś, czyli były chłopak Jessiki Mercedes. Para zakończyła związek już dawno temu, jednak mniej więcej w tamtym czasie krążyły pogłoski o tym, by panie miały mieć "kosę". Sugerowano, że rozstanie influencerki i muzyka miała mieć związek z Julią Wieniawą. Ostatecznie sama Jessica Mercedes to zdementowała, przekonując, że znowu się obserwują na Instagramie. Tak czy inaczej, wiele wskazuje na to, że Julia Wieniawa spędzała wyjazd na Bali z Kubą Karasiem. Tak wynika m.in. z doniesień naszego informatora, który również spędzał czas na egzotycznej wyspie i widział nawet, jak Julia Wieniawa i Kuba Karaś obejmowali się.

Jednak co dobre, szybko się kończy. Aktorka wróciła do Polski i rzuciła się w wir pracy, czym nawet chwaliła się w mediach społecznościowych. Znalazła też czas na spacery ze swoim psem, czego dowodzą niedawne zdjęcia fotoreporterów.

Zobacz także: Julia Wieniawa szczerze o ostatnich miesiącach: "To był naprawdę ciężki rok"

Jak widać, Julia Wieniawa miała na sobie luźne dresowe spodnie, dużą szarą bluzę z kapturem przewiązaną szalikiem i siwe wciągane buty. Nie miała też makijażu. Dawno już fani nie mieli okazji widzieć Julki w tak naturalnej odsłonie.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Julia Wieniawa podsumowała swój 2022 rok. Jak przyznała, był on dla niej naprawdę ciężki. Choć obfitował w zawodowe angaże, to także przyniósł rozstanie aktorki i jej chłopaka - Nikodema Rozbickiego. Tworzyli parę przez dwa lata, a decyzja o rozstaniu była sporym zaskoczeniem dla fanów. Potem pojawiały się nawet spekulacje, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki do siebie wrócili, ale w świetle najnowszych doniesień wydaje się to mało prawdopodobne.