W najnowszym "Fleszu": Julia Wieniawa wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" za rekordową stawkę! Ile dostanie?

Julia Wieniawa to gwiazda najnowszego numeru "Flesza", która wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Ile dostanie za występ w tanecznym show Polsatu? Tego dowiecie się z najnowszego numeru "Flesza" - uprzedzamy tylko, to rekordowa stawka, o której wiele gwiazd może tylko pomarzyć. Julia Wieniawa jako topowa gwiazda młodego pokolenia ma na swoim koncie wiele zawodowych sukcesów i jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd - to zdecydowanie podbiło jej stawkę.

"Flesz" - inne tematy w najnowszym numerze

Co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Flesza"? Justyna Steczkowska i jej relacja z chorą matką, Agnieszka Woźniak-Starak - z kim spędziła Sylwestra, ślub Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej oraz... wyprzedaże - nawet do 70 procent. Co warto kupić? Gdzie znajdziecie najlepsze okazje?

Zobacz także: Różowy płaszcz Julii Wieniawy to hit! Wiemy, gdzie kupić identyczny

Julia Wieniawa - ile dostanie za udział w "Tańcu z gwiazdami"? Najnowszy "Flesz" i odpowiedź na to pytanie już w poniedziałek - do kupienia za 3,49 zł.

Party.pl

Co jeszcze w najnowszym "Fleszu"? Ślub Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej...

A także wyjątkowa relacja Justyny Steczkowskiej z jej chorą mamą.