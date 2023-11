Julia Wieniawa jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Gra w serialach, filmach, nagrywa swoje utwory i teledyski, zaprojektowała własną kolekcję ubrań, a przy okazji nieustannie możemy podziwiać ją w kolejnych sesjach zdjęciowych. Okazuje się jednak, że Julia Wieniawa wciąż ma apetyt na więcej i nie wyklucza udziału w... "Tańcu z Gwiazdami"!

Do tej pory Julia Wieniawa kategorycznie odrzucała oferty producentów show. Gwiazda była tak zapracowana, że nie było mowy o występie w "Tańcu z Gwiazdami". Teraz jednak zaczyna to rozważać!

Do tej pory miałam propozycje, ale nigdy nie znalazłam czasu. Zawsze chciałam się skupić na kwestiach zawodowych, ale czuję, że może kiedyś, może niebawem… kto wie, wystąpię w tym programie. Od zawsze tańczyłam, więc myślę, że to jest program dla mnie, choć wiąże się z ogromnymi przeciwnościami losu. Wtedy trzeba się skupić tylko na tym programie, odstawić seriale i filmy na bok, bo to jest dość absorbujące – powiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z Plejadą.