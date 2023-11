Magazyn Viva! zapytał Julię, czy żałuje swojego rozstania z Antkiem Królikowskim. Jak odpowiedziała?

Wiedziałam, że w końcu padnie to pytanie ( śmiech). Nie będę odpowiadać, czy żałuję, czy nie, bo nie mam na to ochoty. Z Antkiem się przyjaźnię. To była moja pierwsza poważna miłość. Wiem, że było warto. Po prostu nasz czas się rozminął. Poznałam go trochę za wcześnie - przyznała gwiazda.