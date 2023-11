Reklama

Antek Królikowski i Julia Wieniawa nie są już parą? Od kilku dni mówi się, że para po dwóch latach związku, podjęła decyzję o rozstaniu. W środę, 19 grudnia Wieniawa dla swoich przyjaciół zorganizowała imprezę urodzinową. Gwiazda obchodzi swoje urodziny 23 grudnia ( dzień przed Wigilią), dlatego świętowała z przyjaciółmi wcześniej, bo wiedziała, że potem wszyscy rozjadą się na święta do swoich domów. Ku zaskoczeniu wszystkich, Antka Królikowskiego nie było na urodzinach Julki. I to nie dlatego, że zatrzymały go sprawy zawodowe...

Antek Królikowski i Julia Wieniawa nie są już razem

O kryzysie w ich związku mówiło się od tygodni. Para coraz rzadziej pokazywała się razem na imprezach, raz paparazzi sfotografowali ich kłócących się na Placu Zbawiciela w Warszawie, innym razem przyłapali Julię, jak przytula się do Nikodem Rozbickiego. Jednak po publikacji tych zdjęć para nie podjęła decyzji o rozstaniu. Pojechali nawet na wakacje do Dubaju, ale okazuje się, że tuż po przyjeździe do Polski, rozstali się. Julia nie skomentowała plotek o rozstaniu, ale za to zrobił to Antek, który w dniu jej urodzin dodał na Instagram piękny wpis oraz filmik z Julią!

Antek Królikowski napisał:

Wszystkiego najlepszego @juliawieniawa???????????????? to były dwa wspaniałe lata, dziękuję!???? link do całości klipu w bio. #juliawieniawa#happybirthday

Wszystko wskazuje na to, że para rzeczywiście się rozstała, a Antek na pamiątkę tego związku zrobił piękny film z Julią. Trzeba przyznać, że pożegnał się z ukochaną z wielką klasą! To rzadkość w polskim show-biznesie, więc brawo dla niego!

Polecamy: Julia Wieniawa spotkała się z Hubertem Gromadzkim z "Top Model"!

To filmik, którym Antek żegna się z Julią!

To już oficjalne - Antek i Julia nie są już parą

Reklama

Aktor w piękny sposób pożegnał się z ukochaną