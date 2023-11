1 z 4

U Julii Wieniawy szykuje się sporo zmian. Już 9 listopada będzie miał premierę jej najnowszy singiel. Aktorka od dawna zapowiadała, że teraz chce skupić się na karierze muzycznej. Na jej Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia z planu teledysku do nowego singla. To właśnie one wywołały sporo zamieszania. Fani celebrytki zaczęli się zastanawiać, czy młodziutka aktorka nie jest przypadkiem w ciąży... Zobaczcie te zdjęcia i oceńcie sami!

