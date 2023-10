16 czerwca w Warszawie odbył się pierwszy dzień festiwalu "Co jest grane Festival & Women's Voices Kolektyw", podczas którego popularne polskie artystki połączyły siły w imię "wolności kobiet do bycia sobą" - jak mówiła Paulina Przybysz, dyrektor artystyczna wydarzenia. Na scenie zobaczyliśmy m.in. Julię Wieniawę, która swoją zjawiskową kreacją skradła show!

Julia Wieniawa w tęczowej obcisłej kreacji na festiwalu

Julia Wieniawa to nie tylko aktorka, ale i piosenkarka, która coraz częściej podbija wielkie sceny i festiwale. Niedawno Wieniawa czarowała widzów podczas Polsat SuperHit Festiwal, a teraz przyszedł czas na koncert w ramach "Women's Voices Kolektyw". Julia na scenie w Warszawie zaśpiewała swoje największe hity. Zanim jednak się na niej pojawiła, musiała poprosić o pomoc - jej skądinąd ciekawa i oryginalna kreacja w tęczowych kolorach (to oczywiście nawiązanie do Pride Month, czyli miesiąca dumy) sprawiała niemałe problemy z poruszaniem się!

Euzebiusz Niemiec/AKPA

Julia Wieniawa na koncert wybrała siateczkową kreację do ziemi, krojem przypominającą syrenę. Sama o sobie napisała nawet: "Wenus gotowa". Jej stylówka robiła wrażenie, ale poruszanie się w niej nie było łatwym zadaniem, o czym przekonała się, gdy musiała pokonać trasę od garderoby do sceny.

Instagram/@Juliawieniawa

Julia Wieniawa została więc na scenę wniesiona przez jednego ze współpracowników:

"Prawie się spóźniliśmy na moje wejście" - pisała na InstaStories gwiazda.

Instagram/@Juliawieniawa

Julia Wieniawa ostatecznie dała świetny koncert, a razem ze swoimi znanymi koleżankami, m.in. Moniką Borzym, Zalią oraz Margaret zaśpiewały utwór "Break my soul" Beyonce, porywając publiczność do tańca.

Przepięknie rozkwitasz jako Artystka ???? kibicuje od samego początku!

Syrena przy Tobie wysiada ????‍???? Gratulacje kolejnego udanego show ???????? oraz trzymam ✊???? za kolejne!

Najpiękniejsza Wenus na świecie ????❤️ Hootówaa - pisali zachwyceni fani pod nagraniem aktorki i wokalistki.

Zobaczcie więcej zdjęć i film z backstage'u.

Euzebiusz Niemiec/AKPA

Euzebiusz Niemiec/AKPA

Euzebiusz Niemiec/AKPA

Na kolejnych koncertach w ramach tej trasy pojawią się zaś m.in. Paulina Przybysz, Nosowska, Natalia Nykiel, Ofelia czy Marika.