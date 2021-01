Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wzięli ślub?! Jej nowy wpis to na to dowód?

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wzięli ślub? Takie pytanie ciśnie się na usta wszystkim fanom gorliwie obserwujących Wieniawę w mediach społecznościowych. Wieniawa pokazała na Instastory kolejne zdjęcie ze swojego nowo urządzonego mieszkania i dodała zastanawiający opis, który wywołał niemałe poruszenie:

Żonka w żywiole. Jakoś w nowym mieszkaniu od razu chce się więcej. Non stop sprzątam i zmywam naczynia, pomimo że mam zmywarkę. Czy to jest normalne? - napisała Julia Wieniawa.

Oczywiście największe poruszenie wywołało określenie: "Żonka w żywiole". Czy oznacza ono, że Wieniawa wzięła ślub ze swoim dotychczasowym partnerem, Nikodemem Rozbickim? Domyślamy się, że Julia użyła tego określenia dla żartu, ale pomyślcie, co by było gdyby to jednak nie był dowcip...

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki - historia miłości

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są widywani razem już od jakiegoś czasu. Na początku nie mówili o swojej relacji. W sierpniu poprzedniego roku paparazzi przyłapali wówczas Julię Wieniawę (22) w objęciach Nikodema Rozbickiego (28) na imprezie na bulwarach wiślanych - oni nadal milczeli. Dziś oboje chętnie publikują wspólne zdjęcia i relacje na Instagramie, które tylko potwierdzają łączące ich uczucie.

Para ostatnio poleciała na Zanzibar, wcześniej pojechała w góry. Widać, że Nikodem i Julia są nierozłączni. Łączy ich nie tylko miłość, ale i pasja do aktorstwa.

To żart czy nie żart? Julia Wieniawa użyła na Instastory określenia "Żonka w żywiole".

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są parą, ale czy teraz łączy ich coś więcej?