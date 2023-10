Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to dziś jedna z najgorętszych par w polskim show biznesie. Chociaż początkowo nie obnosili się ze swoim uczuciem w mediach, to fani przeczuwali, że może łączyć ich zdecydowanie więcej niż zwykła przyjaźń. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zdecydowali się ujawnić swój związek niedawno podczas wspólnych wakacji.

Reklama

Pomimo tego, że od tamtego czasu w sieci pojawiło się sporo ich wspólnych zdjęć to dopiero teraz do sieci trafiło aż tak romantyczne nagranie! Koniecznie zobaczcie nasze wideo aby przekonać się, co przez chwilę znalazło się na profilu młodej aktorki! Ale z nich słodziaki!

Zobacz także: Julia Wieniawa w kurtce za 9 tys. zł wybrała się z Nikodemem Rozbickim na romantyczny wyjazd w góry

Instagram