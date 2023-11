Mamy nową parę w polskim show-biznesie! Julia Wieniawa, która pod koniec 2018 roku rozstała się z Antkiem Królikowskim, zaczęła spotykać się z Baronem! O tym, że młoda aktorka widuje się z gitarzystą grupy Afromental i jurorem "The Voice of Poland" pisano już na początku roku, ale żadne z zainteresowanych nie komentowało tych doniesień. Nikt nie zakładał, że tych dwoje naprawdę coś łączy, bowiem jeszcze kilka miesięcy temu Baron zaręczył się na koncercie Hansa Zimmera. Muzyk poprosił o rękę piękną Czarinę Russell, która jest wokalistką i na co dzień koncertuje ze słynnym Hansem Zimmerem. Teraz okazuje się jednak, że ten związek to już przeszłość, a Baron ma nową miłość!

Julia Wieniawa i Baron są parą!

Prawda na temat związku Barona i Julii Wieniawy wyszła na jaw za sprawą ich zdjęć z wakacji! Choć żadne z nich nie pokazało wspólnego zdjęcia, fani na postawie fotografii, które ta dwójka wrzucała do sieci, domyślili się, że są tam razem! Oboje pokazali zdjęcia z tych samych miejsc na Boa Vista - jednej z Wysp Zielonego Przylądka. Po powrocie do Polski, paparazzi przyłapali ich na randce w Warszawie. Jak zaczęła się ta miłość?

Poznali się przez wspólnych znajomych. Są sobą zauroczeni, ale na razie postanowili nie składać wielkich deklaracji, wciąż się bowiem nawzajem poznają. Ale Julka uwielbia pozytywną energię Barona i kocha spędzać z nim czas. Mają wiele wspólnych pasji i dużo tematów do rozmów – mówi informator "Faktu".

Czy Julka i Baron pasują do siebie?

Instagram

Julia kilka miesięcy temu rozstała się z Antkiem Królikowskim

