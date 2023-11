1 z 4

Julia Wieniawa i Antek Królikowski to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych i najgorętszych par polskiego show-biznesu. Ich związek trwa już blisko dwa lata i wciąż wzbudza ogromne emocje. Para chętnie pokazuje się razem na oficjalnych imprezach - Julka i Antek wzięli nawet udział w programie dla par "The Story Of My Life. Historia naszego życia". Niestety, kilka miesięcy przed drugą rocznicą związku Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego w mediach pojawiły się plotki, że dopadł ich kryzys!

Co się dzieje w związku Julii Wieniawy i Antka Królikowskiego? Ostatnia wypowiedź aktorki z pewnością może podsycić plotki o parze...

