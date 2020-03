Julia Wieniawa apeluje do fanów w sprawie koronawirusa! "Przeraża mnie myśl, że wielu ludzi bagatelizuje ten problem"

Koronawirus w Polsce z dnia na dzień rozprzestrzenia się coraz szybciej. Na ten moment odnotowano już 47 przypadków osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Wiele gwiazd apeluje do swoich fanów i wszystkich Polaków, aby przestrzegali zasad, które zostały wytyczone w celu zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii. Wśród tych gwiazd znalazła się także Julia Wieniawa, która zaapelowała do fanów w tej jakże istotnej sprawie.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Czy rząd zawiesi spłaty kredytów? Nalega sam prezydent

Od kilku dni w całej Polsce drastycznie przybywa osób zarażonych koronawirusem. Na ten moment odnotowano 47 przypadków chorych na SARS-CoV-2. Polski rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych i kulturalnych. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w środę 11. marca prosił, aby w miarę możliwości unikać dużych skupisk ludzkich i najlepiej w tej sytuacji pozostać w domu. Niestety, niektórzy chcą potraktować ten czas jak okres ferii, a nie kwarantanny. Julia Wieniawa postanowiła na te informacje zareagować.

Właśnie zostałam zaproszona na piątkową imprezę, gdzie będzie, cytuję, darmowy alkohol, darmowe jedzenie, coś tam, coś tam, impreza do rana. Nie po to zostały zamknięte wszystkie teatry, kina, muzea, żebyśmy my teraz świetnie się bawili, nie chodzili do szkoły i imprezowali w klubach, gdzie w sposób najprostszy możemy zarazić się wirusem. Przepraszam was, że spamuję tym problemem na Instastory, ale przeraża mnie myśl, że tak wielu jeszcze moich znajomych czy ludzi wokół tak bardzo bagatelizuje ten problem i śmieje się z innych, którzy o tym problemie mówią - poinformowała Julia Wieniawa na swoim InstaStory.

Jednocześnie aktora poprosiła, aby zachować spokój i przestrzegać zasad profilaktyki i higieny.

Oczywiście ja nie chcę żebyśmy panikowali i błagam was, nie róbcie zakupów na kilogramy, bo to jest bez sensu, ale zwracajmy uwagę na to, co się dzieje dookoła. Zwracajmy uwagę na higienę osobistą, pijmy dużo ciepłej wody, wspomagajmy się różnymi suplementami – witaminą c i tak dalej. [...] To po prostu nie są żarty. Ja wiem, że sytuacja jest wyjątkowa, nowa. Sama nie wiem jak się odnaleźć w tym wszystkim, ale błagam was – po prostu bądźmy mądrzy, okay? Używajmy głowy - zaapelowała aktorka.