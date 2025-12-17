Julia Walczak i Katarzyna Zillmann, znana wioślarka, zakończyły swój związek. Teraz Julia postanowiła publicznie podsumować ten etap życia. Na Instagramie zamieściła zdjęcie z byłą partnerką i wyraziła wdzięczność za wspólny czas.

Poruszający wpis Julii Walczak

Julia Walczak w swoim nowym wpisie na Instagramie postanowiła przekazać swoim odbiorcom, co w jej odczuciu dał jej sport. Jak bowiem wiadomo, była partnerka Katarzyny Zillmann to znana kajakarka, która może pochwalić się wieloma sukcesami w tej dziedzinie, między innymi jest medalistką mistrzostw Polski oraz wicemistrzynią świata w konkurencji C4 na dystansie 500 m.

W swoim najnowszym poście na Instagramie Julia Walczak wspomniała, że sport między innymi nauczył ją cierpliwości, pozwolił nawiązać przyjaźnie na całe życie, jak również zahartował w niej umiejętność w dążeniu do celu. Co ciekawe, nie zabrakło też wzmianki o jej byłej partnerce, Katarzynie Zillmann!

Julia Walczak wspomina relację z Katarzyną Zillmann

Julia Walczak zdecydowała się podzielić refleksją dotyczącą zakończonej relacji z Katarzyną Zillmann. Opublikowała wspólne zdjęcie z wioślarką i napisała:

Poznałam osobę, która bardzo wiele mnie nauczyła. Jestem jej bardzo wdzięczna za wspólny czas - przekazała Walczak

Najnowszy wpis Julii Walczak szybko wywołał poruszenie wśród obserwatorów. Internauci zareagowali falą komentarzy pełnych wsparcia i uznania dla jej otwartości. Wielu z nich wyraziło wzruszenie i podziw dla dojrzałości, z jaką Julia podsumowała rozdział swojego życia. W odpowiedzi na wiele komentarzy Julia zostawiła serduszka.

Fot. Instagram juliavvalczak

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: