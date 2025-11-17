Katarzyna Zillmann, srebrna medalistka igrzysk olimpijskich z 2021 roku, i Julia Walczak były jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim sporcie. Ich relacja była publiczna i otwarta – niejednokrotnie pojawiały się razem na medialnych wydarzeniach, okazując sobie czułość. Wspólnie celebrowały ważne momenty. W mediach społecznościowych nie brakowało wspólnych zdjęć i filmów dokumentujących ich życie. Wiele wskazuje na to, że ich wspólna historia dobiegła właśnie końca.

Plotki o rozstaniu Zillmann z partnerką w cieniu "Tańca z gwiazdami"

Początkowo Zillmann i Walczak uchodziły za wręcz wzorową parę. Wszystko zaczęło się zmieniać w czasie emisji programu „Taniec z Gwiazdami”, w którym brała udział Katarzyna Zillmann. W pierwszych odcinkach Julia Walczak towarzyszyła jej, pojawiając się zarówno na próbach, jak i w studio. Ich wspólne wystąpienia wzbudzały sympatię widzów i dodawały emocji show.

Jednak z biegiem czasu Julia przestała pojawiać się przy Kasi. Nie było jej podczas prób, a także podczas półfinału i finału programu. Choć wcześniej deklarowała, że nie czuje się zazdrosna o ukochaną, fani zaczęli podejrzewać, że to coraz bardziej zażyła relacja Zillmann i Janji Lesar jest powodem nieobecności Walczak. Pojawiły się plotki już nie tylko o kryzysie, ale i rozstaniu. Spotęgował je w szczególności pocałunek Kasi i Janji w jednym z odcinków.

Komentarz Julii Walczak rozwiewa wszelkie wątpliwości?

Wygląda na to, że plotki i domysły znalazły w końcu potwierdzenie w jednym krótkim komentarzu, który Julia Walczak zamieściła na Instagramie pod dawnym wspólnym nagraniem z Zillmann, opatrzonym podpisem:

Kiedy 5 lat temu poderwałaś dobrze rokującą wioślarkę, a teraz masz medalistkę olimpijską, która wystąpi w ''Tańcu z Gwiazdami''

Komentarz Walczak, choć niezwykle krótki, zdaje się nie zostawiać wątpliwości. Brzmi on:

Nieaktualne jak coś

Opublikowała go w poniedziałkowy poranek, tuż po finale "Tańca z gwiazdami". Warto przypomnieć, że raptem chwilę wcześniej sieć obiegły zdjęcia Katarzyny Zillmann i Janji Lesar z afterparty show, na których widać, jak całują się w jednej z warszawskich restauracji.

Fani w szoku po rozstaniu sportowej pary

Reakcje w mediach społecznościowych były natychmiastowe. Internauci, którzy przez lata obserwowali rozwój relacji Katarzyny Zillmann i Julii Walczak, nie kryli swojego zaskoczenia.

Wyjdziesz z tego silniejsza. To wręcz żenujące, co Cię spotkało

Trzymaj się

Nie znam Cię osobiście, ale bardzo współczuję i życzę dużo siły

Rozstanie Katarzyny Zillmann i Julii Walczak poruszyło wiele osób. Ich relacja była uznawana za wyjątkową, a wspólne występy i wzajemne wsparcie pokazywały siłę ich związku.

Partnerka Katarzyny Zillmann potwierdza rozstanie, fot. Instagram/juliavvalczak

