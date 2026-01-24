Julia von Stein, znana z reality-show "Królowe życia" i medialnej kariery jako projektantka trumien, po raz pierwszy pokazała twarz swojego partnera. Do tej pory celebrytka starannie ukrywała tożsamość swojego ukochanego w mediach społecznościowych i vlogach. Teraz jednak, na platformie YouTube, Julia zdecydowała się przełamać tabu i zaprezentować światu swojego chłopaka – Marcina.

Kim jest Marcin, chłopak Julii von Stein?

Marcin, nowy partner Julii von Stein, do tej pory był tajemniczą postacią w jej mediach społecznościowych. W najnowszym materiale opublikowanym na YouTube mężczyzna zaprezentował się podczas wizyty u barbera. To właśnie tam fani mogli po raz pierwszy zobaczyć jego imponującą muskulaturę oraz przystojną twarz.

Komentarze widzów nie zostawiają wątpliwości, że Marcin zrobił na nich ogromne wrażenie.

Marcin jest powalająco przystojny – WOW!

Ale Marcin przystojny facet

Przystojny ten twój facet

Ojciec Julii von Stein nie akceptuje Marcina?

Relacja Julii z Marcinem nie spotkała się jednak z akceptacją ze strony jej ojca, Bogdana Steinhoffa. Właściciel dobrze prosperującego biznesu pogrzebowego wyraził otwarcie swoje niezadowolenie i sceptycyzm wobec partnera córki. Bogdan Steinhoff miał nawet wynająć prywatnego detektywa, aby dokładnie sprawdzić Marcina.

Ojciec celebrytki miał określić Marcina mianem "gołodupca" i zaznaczył, że nie zamierza utrzymywać takiego partnera swojej córki. Z jego wypowiedzi wynika, że nie chce nawet poznawać Marcina, co wyraźnie pokazuje skalę jego sprzeciwu wobec tego związku.

Julia von Stein z tatą wspierają WOŚP

Przedstawienie światu ukochanego to nie jedyna rewelacja, jaką zapewniła Julia von Stein swoim fanom. Przypominamy, że celebrytka razem ze swoim ojcem zaangażowała się w tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie wystawili na aukcję kolację w ich towarzystwie!

Zapraszamy na wyjątkową kolację z Julią von Stein i Bogdanem von Steinhoff - wieczór pełen charakteru, szczerych rozmów i inspirujących historii. Podczas kameralnej, eleganckiej kolacji goście będą mieli okazję: poznać Julię i Bogdana poza kamerami, usłyszeć kulisy życia medialnego i zawodowego, porozmawiać o odwadze, wizerunku, sukcesach i porażkach, spędzić wieczór w wyjątkowej atmosferze przy doskonałej kuchni czytamy w opisie aukcji.

