Julia von Stein pokazała faceta po raz pierwszy! To nie wszystko, czym się pochwaliła
Julia von Stein zaskoczyła fanów, pokazując twarz swojego partnera. Marcin, dotąd skrywany, zachwycił internautów muskulaturą i urodą. Ojciec celebrytki ostro sprzeciwia się związkowi.
Julia von Stein, znana z reality-show "Królowe życia" i medialnej kariery jako projektantka trumien, po raz pierwszy pokazała twarz swojego partnera. Do tej pory celebrytka starannie ukrywała tożsamość swojego ukochanego w mediach społecznościowych i vlogach. Teraz jednak, na platformie YouTube, Julia zdecydowała się przełamać tabu i zaprezentować światu swojego chłopaka – Marcina.
Kim jest Marcin, chłopak Julii von Stein?
Marcin, nowy partner Julii von Stein, do tej pory był tajemniczą postacią w jej mediach społecznościowych. W najnowszym materiale opublikowanym na YouTube mężczyzna zaprezentował się podczas wizyty u barbera. To właśnie tam fani mogli po raz pierwszy zobaczyć jego imponującą muskulaturę oraz przystojną twarz.
Komentarze widzów nie zostawiają wątpliwości, że Marcin zrobił na nich ogromne wrażenie.
Marcin jest powalająco przystojny – WOW!
Ale Marcin przystojny facet
Przystojny ten twój facet
Ojciec Julii von Stein nie akceptuje Marcina?
Relacja Julii z Marcinem nie spotkała się jednak z akceptacją ze strony jej ojca, Bogdana Steinhoffa. Właściciel dobrze prosperującego biznesu pogrzebowego wyraził otwarcie swoje niezadowolenie i sceptycyzm wobec partnera córki. Bogdan Steinhoff miał nawet wynająć prywatnego detektywa, aby dokładnie sprawdzić Marcina.
Ojciec celebrytki miał określić Marcina mianem "gołodupca" i zaznaczył, że nie zamierza utrzymywać takiego partnera swojej córki. Z jego wypowiedzi wynika, że nie chce nawet poznawać Marcina, co wyraźnie pokazuje skalę jego sprzeciwu wobec tego związku.
Julia von Stein z tatą wspierają WOŚP
Przedstawienie światu ukochanego to nie jedyna rewelacja, jaką zapewniła Julia von Stein swoim fanom. Przypominamy, że celebrytka razem ze swoim ojcem zaangażowała się w tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wspólnie wystawili na aukcję kolację w ich towarzystwie!
Zapraszamy na wyjątkową kolację z Julią von Stein i Bogdanem von Steinhoff - wieczór pełen charakteru, szczerych rozmów i inspirujących historii. Podczas kameralnej, eleganckiej kolacji goście będą mieli okazję: poznać Julię i Bogdana poza kamerami, usłyszeć kulisy życia medialnego i zawodowego, porozmawiać o odwadze, wizerunku, sukcesach i porażkach, spędzić wieczór w wyjątkowej atmosferze przy doskonałej kuchni
