Jak donoszą zagraniczne media, irlandzki aktor Jonathan Rhys Meyers kilka dni temu został hospitalizowany, po prawdopodobnej próbie samobójczej przy użyciu tabletek. Meyers, który od lat toczy walkę z nałogiem alkoholowym, został znaleziony na podłodze swojego domu we wtorkową noc.

Reklama

W takim stanie trafili do niego sanitariusze z pogotowia ratunkowego. Aktor nie chciał, by udzielano mu pomocy, więc ci wezwali policję, po czym Meyers został przewieziony do szpitala.

- Potwierdzam, że zostaliśmy wezwani przez londyńskie pogotowie ratunkowe, aby złożyć raport na temat mężczyzny odmawiającego udzielenia pomocy. Policja przyjechała, a mężczyzna został przewieziony do szpitala w centrum Londynu. Na tym skończył się nasz udział w sprawie. - powiedział rzecznik Scotland Yardu.

Rzecznik aktora póki co milczy...

Reklama

daks