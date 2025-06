Jolanta Kwaśniewska kończy 70 lat i choć świętuje ten jubileusz jako spełniona żona, matka i aktywna działaczka społeczna, nie ukrywa, że jedno pragnienie wciąż pozostaje niespełnione. W rozmowach z mediami przyznaje, że brak wnuków to jedyny cień w jej bogatym i pełnym ciepła życiu rodzinnym. Była pierwsza dama z humorem i czułością opowiada o swojej nietypowej roli "Loli" – opiekunki ukochanych psów córki, która z kolei nie boi się publicznie stawiać granic i bronić prawa do życia na własnych zasadach.

3 czerwca Jolanta Kwaśniewska obchodzi 70. urodziny. Była pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej świętuje ten wyjątkowy jubileusz jako spełniona żona i matka, jednak nie ukrywa, że jest pewien aspekt życia, który budzi w niej żal – brak wnuków. Kwaśniewska od lat tworzy udane małżeństwo z Aleksandrem Kwaśniewskim, a owocem ich związku jest córka Aleksandra.

Jolanta Kwaśniewska to była pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej i żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Znana jest z działalności charytatywnej, szczególnie jako założycielka i prezeska Fundacji "Porozumienie bez barier". Ma córkę Aleksandrę Kwaśniewską, dziennikarkę i osobowość medialną, ale los chciał, że nie doczekała się wnuków. W październiku 2024 roku Jolanta Kwaśniewska w programie "Trójkąt polityczny" TVP Info została zapytana, czy żałuje, że nie została babcią, odpowiedziała:

Była Pierwsza Dama dodała jednak, że chętnie opiekuję się psami swojej córki.

Aleksandra Kwaśniewska i jej mąż Kuba Badach od lat są parą, ale nigdy nie zdecydowali się na dzieci. Temat ten wielokrotnie pojawia się w mediach, wywołując potrzebę tłumaczenia się ze swoich decyzji. Kwaśniewska zdecydowanie odcina się od presji społecznej, mówiąc wprost:

Wiemy, że macierzyństwo jest ogromnie ważne dla wielu kobiet, ale to nie powód, by te, które dzieci nie mają, były albo ignorowane, albo zmuszane do wiecznego tłumaczenia się ze swoich życiowych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że matek raczej się nie pyta, dlaczego się zdecydowały na dzieci. Jest to traktowane jako oczywisty wybór, a tak naprawdę powody bywają zaskakujące. Nie mówiąc o tym, że – podobnie jak bezdzietność – nie zawsze jest to przecież kwestia świadomej decyzji

wyznała Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z serwisem WP Kobieta.