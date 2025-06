Kontrowersje wokół Karola Nawrockiego nabierają znaczenia w świetle zbliżających się wyborów prezydenckich. Sprawa ta rzuca cień na kampanię wyborczą kandydata PiS i wywołuje ogromne emocje tuż przed drugą turą wyborów. Teraz głos w sprawie Karola Nawrockiego zabrała Jolanta Kwaśniewska.

Jolanta Kwaśniewska o wyborach prezydenckich

Jolanta Kwaśniewska w wywiadzie dla Onetu zdecydowała się zaapelować do Polaków, aby wybrali się na głosowanie. Mówi wprost o tym, jak ważna jest II tura wyborów dla przyszłości kraju, podkreślając, że to my wszyscy wybieramy osobę, która będzie reprezentowała nasz kraj.

To nie tylko obowiązek, ale i przywilej. Jak można nie iść głosować? Przecież to decyzja o tym, w jakiej Polsce chcemy żyć mówi wprost była pierwsza dama dla Onetu

Jolanta Kwaśniewska gorzko o Karolu Nawrockim

Jolanta Kwaśniewska wystosowała apel do Polaków, by uważnie przyglądali się kandydatom w zbliżających się wyborach prezydenckich i nie pozostawali obojętni wobec niepokojących informacji na temat ich przeszłości, nawiązując do kolejnych rewelacji na temat przeszłości Karola Nawrockiego. Podkreśliła też wagę odpowiedzialności obywatelskiej oraz konieczność świadomego wyboru przedstawicieli władzy.

Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kto na niego głosował, chciał mieć takiego sąsiada, zięcia czy teścia. Bardzo mi daleko do sposobu funkcjonowania jego środowiska - mówi wprost Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Onetem

Sprawa przejęcia mieszkania przez Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość na prezydenta RP, znalazł się w centrum kontrowersji po ujawnieniu informacji o przejęciu mieszkania od starszego mężczyzny. Senior miał przekazać Nawrockiemu kawalerkę w zamian za zapewnienie mu dożywotniej opieki. Mimo zawartej umowy, mężczyzna nie mieszka dziś pod opieką Nawrockiego, lecz przebywa w państwowym domu opieki społecznej.

Potem wyszło na jaw, że Karol Nawrocki miał brać udział w ustawce kibicowskiej. Te rewelacje na temat kandydata na prezydenta wywołują duże emocje w przestrzeni publicznej i niepokoją też byłą pierwszą damę, Jolantę Kwaśniewską.

