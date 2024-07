Data urodzenia: 14 grudnia 1968r.

Znak zodiaku: Strzelec

Zawód: aktorka

Jolanta Fraszyńska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu w 1990 roku. Po studiach pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Pod koniec lat 90. przeniosła się do Warszawy i pracuje w Teatrze Dramatycznym.

Na dużym ekranie Fraszyńska zadebiutowała w filmie "In flagranti" Wojciecha Biedronia w 1991 roku.

Jolanta Fraszyńska była żoną Grzegorza Kuczeriszki, z którym ma córkę Anielę. Ma też drugą córkę, Natazję, z poprzedniego małżeństwa z Robertem Gonerą.