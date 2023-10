Gwiazdą słynnych "Rozmów w toku" była nie tylko Ewa Drzyzga, ale również słynna psycholog Aleksandra Sarna, która doradzała uczestnikom. Jakiś czas temu psycholożka przeszła spektakularną metamorfozę i schudła 70 kilogramów. Dziś nie stroni od medycyny estetycznej i w sieci publikuje naprawdę odważne zdjęcia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Aleksandra Sarna.

Aleksandra Sarna szerokiej publiczności dała się zapamiętać jako sympatyczna psycholożka, która służyła cennymi radami uczestnikom, opowiadającym o swoich problemach w programie "Rozmowy w toku". Wizerunek kobiety od tego czasu bardzo się zmienił, a Aleksandra Sarna naprawdę dużo schudła, co nie było łatwe.

Dziś psycholożka nie ukrywa, że jej spektakularna metamorfoza to nie tylko dieta i ćwiczenia, ale też operacje plastyczne. Aleksandra Sarna nie ukrywa, że powiększyła piersi i miała lifting oczu:

Aleksandra Sarna w odniesieniu na liczne komentarze dotyczące jej przemiany zabrała głos i na Instagramie napisała kilka słów o samoakceptacji i o tym, z czym się zmagała. Teraz jest zadowolona ze swojego wyglądu i nie ukrywa, że nie pozwoli odebrać sobie tej radości.

samoakceptacja nie oznacza braku prawa do zmian. Szczególnie jeśli na szali jest życie i zdrowie. Choroba otyłosciowa, z która walczę od zarania jest paskudna. Sprawia, ze człowiek jest poniżany, upokarzany i obwiniany za jej objawy w postaci nadmiernej masy ciała. Po schudnięciu zostaje Wam masywny nadmiar skory. Nadal wyśmiewany i upokarzany. A w tym wszystkim jest człowiek. Jestem psycholożka. To nie znaczy, ze nie mam swoich emocji, to nie znaczy, ze nie mam swoich problemów, to nie znaczy ze np depresja ominęła mnie szerokim łukiem.