Johnny Depp vs. Amber Heard: Kolejne zeznania Heard obalone. Johnny Depp "kulił się" i "bał się" żony

Johnny Depp ma całkowity zakaz kontaktowania się z Amber Heard ! Zaledwie kilka dni temu usłyszeliśmy o rozpadzie ich małżeństwa , a dziś na światło dzienne wychodzą coraz bardziej szokujące informacje na temat ich związku. W mediach pojawiły się zdjęcia posiniaczonej Amber Heard, która oskarża aktora o pobicie. To właśnie żona hollywoodzkiego przystojniaka, po 15 miesiącach małżeństwa złożyła pozew o rozwód. Johnny Depp pobił swoją żonę Amber Heard? Amber Heard twierdzi, że były pomiędzy nimi "różnice nie do pogodzenia ", a jej mąż ma problem z narkotykami i nadużywaniem alkoholu. 30-letnia aktorka i modelka oskarża Deppa, że podczas jednej z kłótni uderzył ją telefonem komórkowym. Aktor miał również ciągnąć ją za włosy i znęcać się nad nią psychicznie. Wczoraj sędzia Carl H. Moor ogłosiła zakaz zbliżania się Deppa do swojej żony do czasu ich pierwszej sprawy rozwodowej, która została wyznaczona na 17 czerwca. Po wyjściu z sądu, gdzie złożyła pozew o rozwód, Amber Heard wyglądała na przerażoną, a jej twarz była posiniaczona. Johnny Deep wciąż nie zabrał głosu w sprawie. W mediach pojawiło się jedynie oświadczenie rzecznika aktora, który sugeruje, że oskarżenia Amber nie są prawdziwe. Z uwagi na krótkotrwałość małżeństwa oraz śmierć matki, Johnny nie będzie komentował żadnych oburzających i fałszywych doniesień na temat jego prywatnego życia. Ma jedynie nadzieję na szybkie sfinalizowanie rozwodu. Przypominamy, że para wzięła ślub zaledwie 15 miesięcy temu. Amber Heard i Johnny Depp nie podpisali wówczas intercyzy. Muszą więc teraz podzielić się fortuną o wartości 400 mln dolarów! Zobacz także: Ale kariera! Córka Johnny'ego Deppa - Lily Rose, została twarzą nowego zapachu Chanel. Dobry pomysł? Zdjęcie aktorki po pobiciu pokazał...