Joanna Opozda ma świetny czas w życiu zawodowym! Aktorka znana dotąd głównie z serialu "Pierwsza Miłość" za chwilę pojawi się w nowej edycji show "Taniec z Gwiazdami", gdzie zatańczy u boku Kamila Kuroczko. Natomiast kilka dni temu odbyła się premiera filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w którym Asia jest w miłosnym trójkącie z Alicją Bachledą-Curuś i Mikołajem Roznerskim. Mikołaj wskoczył ostatnio do ścisłej czołówki najprzystojniejszych Polaków. Zapytaliśmy więc Joannę Opozdę, co myśli o swoim koledze z planu:

Mnie u faceta pociąga poczucie humoru. Jeśli facet mnie potrafi rozbawić, to ja nie patrzę czy on ma kaloryfer czy nie. Oczywiście fajnie, jest to super dodatek, ale przecież ile można patrzeć tylko na tę klatę? Trzeba mieć coś w głowie (...) Nie związałabym się z kimś płytkim, kto fajnie wygląda, ale nie ma nic ciekawego do powiedzenia.