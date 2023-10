Joanna z "Rolnik szuka żony" po programie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i po raz kolejny zdecydowała się odpowiedzieć na pytania internautów. Okazuje się, że obserwatorzy pytali o naprawdę osobiste sprawy. Padły pytania o ciążę! Narzeczona Kamila odpowiedziała i zdradziła, jakie ma plany na najbliższe dwa lata... Joanna z "Rolnik szuka żony" odpowiada na pytania o ciążę! Kamil i Joanna to najmłodsi uczestnicy ósmej edycji "Rolnik szuka żony", ale szybko zdobyli sympatię widzów swoim dojrzałym podeściem do życia. W programie faktycznie poszukiwali miłości i dziś tworzą szczęśliwy związek, a w przyszłym roku planują ślub . W finałowym odcinku "Rolnik szuka żony" Kamil oświadczył się Joannie , a ostatnie święta Bożego Narodzenia zakochani spędzili już wspólnie . Joanna nie ukrywa, że dzięki udziałowi w programie znalazła miłość i teraz marzy o rodzinie. Narzeczona rolnika podczas zabawy na Instagramie odpowiedziała na osobiste pytania i zdradziła, czy jest w ciąży: Jesteś w ciąży? - zapytała wprost jedna z obserwatorek narzeczonej Kamila. Joanna, która chętnie odpowiada na pytania internautów zdecydowała się zabrać głos w tej dosyć osobistej sprawie i zdradziła, że ma jeszcze czas na planowanie rodziny: Fałsz. Na to jest jeszcze czas - pisze Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna skrytykowana przez internautkę! "To totalny brak szacunku". Jest odpowiedź To nie wszystko! Joanna z "Rolnik szuka żony" wyjawiła swoje plany powiększenia rodziny. Wygląda na to, że marzenia Kamila już wkrótce się spełnią. Rolnik już w podczas czytania listów nie ukrywał, że chciałby mieć dzieci, a podczas wspólnego live'a...