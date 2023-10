Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories pochwaliła się sypialnią w nowym domu. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" pokazała, jakie łóżko razem z mężem zamówili do swojego gniazdka. Wszystko wskazuje na to, że lada chwila Ania i Grzesiek Bardowscy przeprowadzą się do wymarzonego domu, który jest już prawie gotowy do zamieszkania. Zobaczcie, jak wygląda ich sypialnia! Sypialnia w nowym domu Ani i Grześka Bardowskich Ania i Grzesiek Bardowscy wzięli udział w drygiej edycji "Rolnik szuka żony" i należą do grona najpopularniejszych par, które poznały się w hicie Telewizyjnej Jedynki. Po programie zakochani wzięli ślub, a dziś są rodzicami dwójki dzieci- syna Jasia i córeczki Liwii. Para do tej pory mieszka w rodzinnym domu rolnika, ale dwa lata temu Ania i Grzesiek rozpoczęli budowę własnego domu. Ania Bardowska od samego początku pokazywała fanom kolejne etapu budowy, a teraz pokazuje, jak urządzają wymarzone gniazdko. Ostatnio Ania Bardowska opowiedziała o problemach na budowie, na szczęście teraz ma powody do radości- okazuje się bowiem, że właśnie dziś zostało zamontowane łóżko w nowej sypialni. Ania Bardowska podczas krótkiej relacji w sieci pochwaliła się stylową sypialnią. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała nowe zdjęcia kuchni, ale to kanapa zwraca uwagę! Ania i Grzesiek Bardowscy zdecydowali się na wielkie łóżko w beżowym kolorze z wysokim zagłówkiem w tym samym odcieniu. I chociaż brakuje jeszcze materaca i pościeli, to już widać, że będzie pięknie! Na nagraniu można również zauważyć, że sypialnia byłych uczestników "Rolnik szuka żony" jest naprawdę ogromna. Zobacz także : "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pochwaliła się zdjęciem, a fanki są zachwycone nową fryzurą Podoba się Wam...