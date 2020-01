Joanna w "M jak miłość" otrzyma pogróżki! Świadkiem tego będzie przerażony Wojtek!

Wojtek w „M jak miłość” będzie świadkiem nieprzyjemnej sytuacji. Kiedy Nina po raz kolejny odwiedzi Joannę, by ta przestała widywać się z Leszkiem, sięgnie po ostateczne argumenty! To wszystko usłyszy Wojtek, który poważnie zacznie się martwić o Asię. Chłopiec wie, że sam nie jest w stanie pomóc i poprosi o to Michała!

Nina będzie szantażowała Joannę?

W 1486. odcinku „M jak miłość” Nina znów odwiedzi Joannę i poprosi ją po raz kolejny, aby zostawiła Leszka w spokoju. Tym razem jednak będzie chciała wzbudzić w Chodakowskiej litość i powie, że bez niego nie ma dla kogo żyć! Zagrozi nawet, że się zabije...

Po stracie dziecka… wszystko przestało mieć sens. Naprawdę wszystko. Tylko Leszek mi został, rozumiesz? Mam tylko jego… Wiem, że jeszcze wszystko może się między nami poukładać. Możemy mieć dziecko, założyć rodzinę… Ale jeśli on do ciebie wróci, jeśli mi go zabierzesz... to ja tego już nie zniosę. Skończę ze sobą… - powie Joannie zrozpaczona Nina.

Joanna będzie załamana szantażem emocjonalnym Niny, ale nie ma pojęcia, że Wojtuś też usłyszał te groźby. Chłopiec boi się, że przez Krajewskiego Nina się zabije, a jego mama całkowicie załamie. Jak wiadomo ma doskonały kontakt z Michałem i to do niego uda się o pomoc:

Nienawidzę go! Mówiłem, że to palant i głupek, a ty go broniłeś… I co? Mama ciągle przez niego płacze, ta druga kobieta też… I teraz grozi, że się zabije!(…) Michał, zrób coś, niech oni się w końcu odczepią, dadzą Joasi spokój! Przecież ona tego nie wytrzyma! To jakiś koszmar…

Ostrowski postanowi działać i wyśle Krajewskiemu krótki komunikat: Jeśli jeszcze raz zrobisz im krzywdę… Joasi albo Wojtkowi zniszczę cię!

Co zrobi Leszek?

Mężczyzna całą wściekłość odreaguje na dawnej narzeczonej. Nie zważając na słowa powie Ninie, że jej nie kocha i nigdy z nią nie będzie.

Jakim cholernym prawem nachodzisz i szantażujesz Joannę?! Nigdy niczego ci nie obiecywałem… Pamiętasz? To ty mnie zdradziłaś, ty ode mnie odeszłaś! Nie wiem, po co tam poszłaś, co chciałaś w ten sposób osiągnąć… Nie wrócę do ciebie. Przykro mi, ale… nie można nikogo zmusić do miłości!

Te słowa wypowiedziane do samotnej kobiety, która właśnie straciła dziecko skończą się dramatycznie. Nina zrealizuje swoje groźby i targnie się na własne życie. Wyśle Krajewskiemu pożegnalny SMS! Czy mężczyzna zrozumie, co zrobił i uratuje ją w porę?

Nina nie daje za wygraną i nadal nachodzi Joannę!

Wojtek ostatecznie poprosi o pomoc Michała, aby pomógł Joannie.