W „M jak miłość” Nina nie będzie słuchała zaleceń lekarza i straci dziecko. Kobieta będzie śledziła Leszka, bagatelizując osłabienie, a kiedy zobaczy go razem z Joanną, silne emocje i złe samopoczucie sprawią, że trafi do szpitala. Tam mimo pomocy lekarzy nie uda się uratować dziecka. Nina poroni, a winę za stratę dziecka zrzuci na Joannę. Chodakowska załamie się tymi oskarżeniami?

Dlaczego Nina zrzuci winę za poronienia na Joannę?

W 1479 odcinku „M jak miłość” Nina trafi do szpitala i okaże się, że lekarze muszą wywołać poród. Niestety w trakcie okaże się, że nie uda się uratować dziecka. Kobieta będzie zrozpaczona i całą winę za stratę córki zrzuci na Chodakowską. Tuż przed tymi wydarzeniami Leszek nie chciał rozmawiać z Niną, a chwilę potem znalazł się w ramionach Asi. To wszystko widziała jego była partnerka i to był dla niej cios! Kłótnia, stres i bagatelizowanie złego samopoczucia sprawiły, że Nina trafiła do szpitala.

Kiedy Joanna dowie się o śmierci dziecka Niny?

Leszek i Joanna dowiedzą się o tym, że kobieta straciła dziecko, kiedy Krajewski będzie pokazywał Chodakowskiej nowe mieszkanie, w którym ma znaleźć się pokój dla dziecka. Joanna na wieść o śmierci dziecka Leszka i Niny będzie zdruzgotana! Jednak najgorsze jeszcze przed nią. Jak Krajewski zachowa się w tej sytuacji dowiemy się już 17 grudnia!

Michał okaże wsparcie Asi w trudnej sytuacji?

