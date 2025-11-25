Joanna Senyszyn od lat kojarzona jest z charakterystycznym stylem - czerwonymi koralami, wyrazistą szminką, uniesioną fryzurą i odważnymi stylizacjami. Tym większe wrażenie robi jej najnowsza metamorfoza, w której prezentuje się zupełnie inaczej niż dotychczas. Zobaczcie, jak była posłanka prezentuje się w zupełnie nowej odsłonie.

Joanna Senyszyn przeszła metamorfozę

Dawid Klepadło, prowadzący program "Fotobox Klepadło" emitowany w Music Box Polska, zaprasza przed obiektyw znane postacie, tworząc dwa zestawy zdjęć: naturalny i bardziej eksperymentalny. W odcinku z 22 listopada jego gościnią była Joanna Senyszyn. W odsłonie autentycznej polityczka została ubrana w czerwony total look - skórzaną, oversize’ową kurtkę z bufiastymi rękawami, dopasowane spodnie, rękawiczki oraz charakterystyczne korale. Na opublikowanej fotografii pozuje z rozłożonymi rękami, co podkreśla jej rozpoznawalny styl.

Druga sesja przyniosła zupełnie odmienny wizerunek. Senyszyn pozuje do zdjęć w intensywnym, niebieskim makijażu oczu, beżowej pomadce oraz gładko zaczesanych włosach z jednym lokiem na czole. Ubrana w klasyczny czarny płaszcz zaprezentowała się w zupełnie innym świetle. Na zdjęciach widzimy również dwie sowy, które towarzyszyły polityczce podczas sesji.

Fani zachwyceni metamorfozą Senyszyn

Metamorfoza Joanny Senyszyn zrobiła ogromne wrażenie na jej fanach. Pod efektami sesji zdjęciowej pojawiło się mnóstwo komentarzy od sympatyków polityczki. Internauci nie potrafili ukryć zachwytu i zgodnie stwierdzili, że na najnowszych zdjęciach trudno ją rozpoznać.

Pierwsze zdjęcie z sowami jest bardzo kreatywne i stylizacja naprawdę mega, jednak Pani Joanna jest mniej rozpoznawalna na tym zdjeciu. Z kolei to w czerwieni oddaje w pełni moc jej charakteru i widać wyraźnie, że to ona.

Pierwsze zdjęcie to dla mnie rewelacja, w sensie odkrywania, poznaję Panią Joannę jakiej nigdy nie widziałam i ta stylizacja pięknie nadaje blasku jej wizerunkowi.

Fantastyczna.

Ikona czytamy w komentarzach.

