Joanna Senyszyn: "Głosy nie są do przekazywania" – co dalej po pierwszej turze wyborów?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich Joanna Senyszyn zdobyła 1,09% głosów. Choć wynik ten nie pozwolił jej przejść do drugiej tury, sama kandydatka nie traktuje tego rezultatu jako porażki. Jej obecność w wyborczym wyścigu miała na celu pokazanie alternatywy dla głównych sił politycznych i, jak twierdzi, zdobyła poparcie głównie młodych wyborców.

Joanna Senyszyn po pierwszej turze wyborów prezydenckich udzieliła wywiadu w programie Onetu „Kuchnia wyborcza”. W rozmowie z Magdaleną Rigamonti wróciła wspomnieniami do zmarłego męża. Kandydatka na prezydenta RP przyznała wprost, że decyzję o rozpoczęciu kampanii podjęła ze względu na ukochanego. Był to rodzaj „testamentu” i ostatniej woli Bolesława Senyszyna, który odszedł w lutym br.

Bardzo ciężko przeżyłam śmierć mojego męża, z którym była prawie 50 lat. On bardzo chciał, żebym kandydowała, cieszył się. Właśnie to była taka trochę realizacja jego testamentu

W związku z tym, że mąż Joanny Senyszyn zmarł zaledwie pół roku temu, cała kampania była dla polityczki tym bardziej wyczerpująca emocjonalnie. Bolesław Senyszyn był mężem Joanny Senyszyn przez niemal 50 lat. Z zawodu był sędzią, a następnie adwokatem. Pracował w Gdańsku, gdzie orzekał w Wydziale Karnym Sądu Wojewódzkiego, a później prowadził praktykę adwokacką. Zmarł 10 lutego 2025 roku w wieku 80 lat. Joanna Senyszyn pożegnała go w poruszającym wpisie, podkreślając jego szlachetność, mądrość i ich wspólne życie pełne miłości i wsparcia.

W dalszej części Magdalena Rigamonti złapała za rękę Joannę Senyszyn i zapytała, czy czuje, że zmarły mąż byłby z niej dumny. Polityczka odpowiedziała krótko: „Myślę, że tak”.

W rozmowie z Onetem w programie „Kuchnia wyborcza”, Joanna Senyszyn zaznaczyła, że „młodzi ludzie głosowali na mnie, bo nie chcą ani Platformy Obywatelskiej, ani PiS”. Wyraźnie zaakcentowała, że poparcie młodego elektoratu wynikało z niechęci wobec dominujących partii politycznych. Jej słowa stanowią wyraźny sygnał, że głosy oddane na jej kandydaturę mają charakter protestu i potrzeby zmiany.

Senyszyn zapowiedziała, że zanim podejmie decyzję o ewentualnym wsparciu któregoś z kandydatów w drugiej turze, zamierza przeprowadzić szerokie konsultacje z młodymi wyborcami. Jej celem jest poznanie opinii tego segmentu elektoratu i wspólne wypracowanie stanowiska.

Kolejne ponad 200 tys. osób to młodzi ludzie, którzy też się zachwycili. Mnie się bardzo podobał taki mem, „mamo, tato, dopóki będziecie się kłócić, to będę u babci Senyszyn”. (...) Trochę czułam się podczas kampanii jak Elvis Presley, bo były kolejki po autografy, zdjęcia. Ci młodzi ludzie tak się cieszyli, że mają to

przyznała Senyszyn.