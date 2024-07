Joanna Przetakiewicz jest prawdziwą kobietą sukcesu. Od podstaw stworzyła dom mody La Mania, który został nie tylko znakomicie przyjęty w Polsce, ale systematycznie zdobywa coraz większą rozpoznawalność na świecie. Projekty polskiej marki można kupić m.in. w ekskluzywnych domach towarowych w Londynie, Mediolanie i Kijowie. Zobacz: Przetakiewicz zdradziła sekret podbicia zagranicy

Bizneswoman cały czas rozwija markę La Mania. Pomagają jej w tym podróże po świecie, z których czerpie inspirację do pracy. Jednak Dyrektor Kreatywna marki chce też angażować się w projekty społeczne w Polsce. Przykładem takiej inicjatywy jest idea wspierania i aktywizacji kobiet w rejonach dotkniętych największym bezrobociem w kraju.

Pomysł Przetakiewicz ma zostać wkrótce wdrożony w Świdnicy:

- Razem z prezydentem Świdnicy zamierzamy wdrożyć projekt aktywizacji kobiet, które w tym regionie szczególnie są dotknięte problemem bezrobocia. Działało tam kilka fabryk, które specjalizowały się w rękodziele, tkalnictwie, hafciarstwie, a dzisiaj akurat tych specjalności bardzo brakuje firmom w Polsce. Mimo zapotrzebowania na te umiejętności nie wiedzą do kogo mają się zgłosić, jeżeli projekt potrzebuje specjalnego potraktowania, haftowania, wykończenia. Nie ma porozumienia pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą, na skutek czego wszyscy tracą. Moim celem jest pomoc w zbudowaniu tego pomostu, tak aby zlecenia od polskich, a także zagranicznych firm, trafiały do kobiet w tym regionie. Co ważne, w tym zawodzie mogą pracować kobiety w różnym wieku, zarówno w zorganizowanym miejscu pracy, jak i w domu. Od takiego podejścia wzięła się między innymi potęga Zary. Pracować mogłyby również nasze mamy, babcie, emerytki, które mają dużą wiedzę do przekazania. Wiele z nich pracowało kiedyś w Cepelii, Modzie Polskiej i warto korzystać z ich unikalnych doświadczeń.