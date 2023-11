Piotr Woźniak-Starak został pochowany na Mazurach, w rodzinnej posiadłości w Fuledzie. Ostatnie pożegnanie producenta zostało podzielone na dwa dni, a w jego pogrzebie wzięła udział nie tylko rodzina, ale też szerokie grono gwiazd z pierwszych stron gazet. Wśród gości nie mogło zabraknąć Joanny Przetakiewicz, która jest przyjaciółką rodziny zmarłego. Zobaczcie, co powiedziała o uroczystościach pogrzebowych!

W czwartek, 29 sierpnia odbyła się msza żałobna w intencji tragicznie zmarłego Piotra Woźniaka-Staraka. Pojawili się na niej nie tylko jego najbliżsi, ale też szerokie grono gwiazd, które znal jako producent filmowy. Wśród nich pojawili się m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Anna Lewandowska, Małgorzata i Radosław Majdanowie.

Następnego dnia odbył się pogrzeb Piotra Woźniaka-Staraka w rodzinnej posiadłości w Fuledzie nad jeziorem Kisajno. Producent spoczął na Mazurach, które były dla niego szczególnym miejscem. Ta uroczystość była już zdecydowanie skromniejsza, co potwierdziła Joanna Przetakiewicz, która razem z partnerem Rinke Rooyensem pojawiła się na pogrzebie. Właścicielka marki "La Mania" w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała, jak faktycznie wyglądała uroczystość:

To był piękny skromny pogrzeb. Bardzo emocjonalne, prawdziwe ciepłe słowa pożegnania od kilku najbliższych przyjaciół… - powiedziała Joanna Przetakiewicz dla "Super Expressu".

Tuż po śmierci Piotra Joanna Przetakiewicz na swoim Instgramie pożegnała producenta filmowego:

Piotrze, niech Anioły nad Tobą czuwają ????Byłeś postacią wielowymiarową. Wielki talent, inteligencja, kreatywność, wspaniałe poczucie humoru oraz to, co najcenniejsze i podziwiam najbardziej - dobre serce dla ludzi ????Trudno sobie wyobrazić cierpienie najbliższych. Tak bardzo będzie im Ciebie brakowało. Współczuję z całego serca całej rodzinie @aga_wozniak_starak ♥️ PS. To szczególny moment, kiedy kulturalni ludzie okazują sobie TYLKO I WYŁĄCZNIE WSPARCIE I SERCE ♥️ Myślą i mówią CIEPŁO o zmarłym.