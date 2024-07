Program Project Runway cieszył się ogromną popularnością wśród widzów, dlatego już na wiosnę show powróci na antenę. Dzięki tej produkcji Polacy poznali trójkę zdolnych, młodych ludzi. Dzisiaj Maciej Sieradzky, Jakub Bartnik i Liliana Pryma rozwinęli skrzydła i realizują się w zawodzie projektantów. Zobacz: Finalistka show TVn pracuje u Przetakiewicz. Joanna wiele ją nauczyła

Już teraz mówi się, że druga edycja Project Runway będzie hitem. Nie da się ukryć, że zaszły pewne zmiany w składzie jury. Z programem pożegnał się Mariusz Przybylski, którego rzekomo miała zastąpić Marcin Tyszka. Informacje te nie potwierdziły się i do tej pory nie wiadomo, kto zasiądzie w fotelu jurorskim. Jak na razie Joanna Przetakiewicz zdradziła nam, że z pewnością pojawi się dużo nowości, a pierwszy sezon wiele wszystkich nauczył i z tą wiedzą realizowany jest kolejny:

Program oczywiście będzie coraz lepszy i to jest naszym celem. Na pewno wprowadzimy mnóstwo świeżej, innej energii, a program będzie tak samo, mam nadzieję, ciekawy. Może nie zupełnie w innym charakterze, ale na pewno będziemy słuchać przede wszystkim po pierwszej edycji, czego widzowie oczekują, bo to jest dla nas najważniejsze. Tym razem będzie nam dużo łatwiej poprowadzić program, będzie nam dużo łatwiej zachowywać się w taki a nie inny sposób. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów, bo to jest najważniejsze - powiedziała projektantka w rozmowie z nami.