Prawnicy gorzko o zatrzymaniu Antoniego Królikowskiego: "Choroba to nie usprawiedliwienie"

Antoni Królikowski mocno naraził się internautom przez wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Musi jednak iść dalej. Właśnie poinformował o swoim nowym projekcie, jednak dodał ostrożnie: (...) więc z góry WSZYSTKICH przepraszam - czytamy na Instagramie. Jego słowa wywołały dyskusje. O co chodzi tym razem? Antek Królikowski dzieli się dobrymi wieściami Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie życie Antoniego Królikowskiego zostało zdominowane przez liczne dramy, związane z rozstaniem Joanną Opozdą . Antoni Królikowski musiał tłumaczyć się nie tylko z zakończenia związku z żoną ale również z pomysłu na skandaliczną walkę pomiędzy sobowtórem Zełenskiego i Putina, która ostatecznie nie doszła do skutku. Po tej aferze aktor wycofał się z na jakiś czas z mediów społecznościowych. Teraz trwa kolejny rodzinny konflikt pomiędzy Antonim Królikowskim a Joanną Opozdą. Od momentu odwołanych chrzcin syna, byli małżonkowie przerzucają się wzajemnymi oskarżeniami odnośnie alimentów i opieki nad dzieckiem. Antoni Królikowski kolejny raz uderzył w Joannę Opozdę , zarzucając swojej ekspartnerce, że ta bezprawnie wykorzystuje wizerunek ich syna Vincenta w sieci, w celach zarobkowych. Antoni Królikowski i Joanna Opozda nie mogą jednak skupiać się jedynie na konfliktach. Do niedawna, podczas gdy Joanna Opozda zaczęła pracę nad nowym filmem , można było odnieść wrażenie, że życie zawodowe Antka Królikowskiego zostało zepchnięte na drugi plan. Tymczasem, ku zaskoczeniu wszystkich, aktor podzielił się dobrymi wieściami na Instagramie. Już na początku września zobaczymy go w filmie "Kryptonim Polska": Zapowiada się fajne kino🤩! Długo wyczekiwany mocny komediowy debiut @piotrkumik w kinach od...