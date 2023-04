Joanna Opozda wspiera byłą partnerkę ukochanego Roksany Węgiel. Ten gest mówi wszystko

Roksana Węgiel podczas relacji na IntstaStories wzięła udział w zabawie "Prawda czy Fałsz" i zdradziła swoim fanom, czy jej serce jest już zajęte. Czy młoda piosenkarka jest zakochana? Jest szczery komentarz Roxie! Sprawdźcie, co o swoich sercowych sprawach oraz i o zazdrości napisała gwiazda! Roksana Węgiel ma chłopaka? Roksana Węgiel zdobyła ogromną popularność kiedy miała zaledwie 12 lat. Młoda artystka wzięła wówczas udział w "The Voice Kids" i na początku 2018 roku wygrała program TVP. Kilka miesięcy później Roksana Węgiel reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior i zwyciężyła w międzynarodowym konkursie muzycznym. Choć trudno w to uwierzyć, od debiutu Roksany Węgiel w show-biznesie minęło już kilka lat i dziś Roxie nie jest już słodkim dzieckiem tylko piękną nastolatką. Zaledwie kilka tygodni temu Roxie świętowała 17. urodziny! Roksana Węgiel należy do grona gwiazd, które rzadko opowiadają o swoim życiu prywatnym, ale teraz gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, czy ma chłopaka! Zobacz także: Roksana Węgiel zdradziła, ile wydaje na ubrania. Kwota nie ma znaczenia!? Roksana Węgiel podczas relacji na InstaStories reagowała na komentarze swoim fanów. Jak odpowiedziała, kiedy ktoś napisał, że jest zakochana? Fałsz- napisała krótko Roxie. Zobacz także: Roksana Węgiel szokuje nowym zdjęciem! Fani porównują ją do Ariany Grande i... Idy Nowakowskiej Fani zapytali ją rownież o zazdrość. Czy Roksana Węgiel bywa zazdrosna? Prawda/Fałsz. Na pewno nie jestem zazdrosna o rzeczy, osiągnięcia i wszystko na co ktoś sobie zapracował, ale czasem bywam zazdrosna o osoby na których mi zależy- wyznała szczerze Roksana Węgiel. Jesteście zaskoczeni szczerym wyznaniem Roksany Węgiel o zazdrości?...