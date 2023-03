Roksana Węgiel po ogłoszeniu radosnej nowiny pokazała, jak spędza czas z partnerem

Roksana Węgiel opublikowała w sieci nowe, romantyczne zdjęcie z ukochanym. Młoda gwiazda już nie ukrywa swojego szczęścia i coraz częściej chwali się wspólnymi kadrami z Kevinem Mglejem. Ostatnio piosenkarka pokazała, jak razem z odmienionym partnerem spędzają czas na sali treningowej, a fani mogą zobaczyć, jak Roksana Węgiel wypoczywa z ukochanym.

Na początku br. Roksana Węgiel potwierdziła, że jest szczęśliwie zakochana. Młoda gwiazda przyznała wówczas, że spotyka się ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem. Od tamtej pory zakochani chętnie publikują w sieci wspólne, romantyczne zdjęcia. Zakochani spędzają razem każdą wolną chwilę. Kilka dni temu Roksana Węgiel pochwaliła się zdjęciem z odmienionym Kevinem, z którym wybrała się na trening.

Teraz z kolei młoda gwiazda pokazała swoim fanom, jak spędziła weekend z ukochanym. Tuż po tym, jak Roksana Węgiel przekazała radosną nowinę, zakochani zdecydowali się na chwile wyciszenia w lesie.

Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne,

czy to poważne, czy to pożyteczne —

co świat ma z dwojga ludzi,

którzy nie widzą świata?

~Wisława Szymborska~❤️- Roksana Węgiel cytuje słowa poetki.