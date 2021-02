Joanna Opozda wróciła do Antoniego Królikowskiego?! Fani nie mają dla niej litości. Zabrała głos w sprawie swojej relacji!

Joanna Opozda postanowiła przywitać wiosnę w pięknej i bardzo kuszącej stylizacji. Najnowsze zdjęcie aktorki wywołało lawinę komplementów. Pomiędzy jedną a drugą pochwałą pojawiały się także komentarze dotyczące ostatnich, niepotwierdzonych przez Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego, informacji o ich powrocie do siebie. Najpierw Antek został przyłapany z bukietem róż przed domem Asi, a z kolei miniony weekend spędzili razem, zjeżdżając ze stoku... Nie wszystkim jednak prawdopodobny powrót pary przypadł do gustu...

ZOBACZ WIDEO Oto wszystkie dziewczyny Antka Królikowskiego! Jedna z jego eks związała się z jego bratem 01:30

Joanna Opozda skrytykowana za powrót do Antka Królikowskiego! Odpowiedziała

Joanna Opozda i Antek Królikowski rozstali się pod koniec 2020 roku. Oboje napisali w oświadczeniach, że są sobie wdzięczni za wspólny czas i że nie mają zamiaru komentować tego rozstania. Asia miała oddać się podróżowaniu i rozwijaniu swoich pasji i faktycznie w styczniu poleciała na Madagaskar, by zdystansować się od swoich uczuć. Wyglądało więc na to, że związek jest definitywnie zakończony. Dopiero czujne oko paparazzi przyłapało Asię i Antka w dwóch wspólnych sytuacjach. Mimo, że żadne z nich nie potwierdziło powrotu do siebie, wszyscy są pewni, że para znów jest razem.

Pod ostatnim zdjęciem Joanny znalazł się uszczypliwy i niezbyt uprzejmy komentarz fana:

Jak można wchodzić do tej samej rzeki i wrócić do tego idioty Królika? To trzeba mieć rzeczywiście nie po kolei w głowie, no ale cóż jak się jest głupkiem za życia to i śmierć będzie głupia. Masakra, straciłaś u mnie, myślałem, że jesteś normalna, ale nie. Karma wraca Believe That 🔥🔥🔥

Joanna Opozda podeszła jednak do komentarza z dystansem i z przekąsem odgryzła się:

Skoro karma wraca to lepiej się pilnuj 😂

W obronie aktorki stanęli także fani, którzy byli oburzeni komentarzem internauty. Po długiej wymianie zdań na ten temat pod postem nie pojawiały się już nawiązania do związku z Antkiem Królikowskim, jedynie same komplementy na temat zachwycającej sukienki, no i oczywiście nieskazitelnej figury aktorki:

- Petarda 🔥🔥🔥

- Ale Torpeda ❤️❤️❤️ każdy się wtrąca z komentarzem, a ja napiszę tylko, że kwitniesz i bez względu na przyczynę to niech trwa jak najdłużej ❤️ dużo szczęścia 🍀

- Piękna 😍 sukienka też 😉

- Wyglądasz olśniewająco 😍 widać nadchodzącą wiosna działa cuda

- Wow super wyglądasz zjawiskowa uroda, zajebista figurka 😜 😜 😜

Joanna Opozda faktycznie pięknie prezentuje się w krótkiej i obcisłej sukience. Motyw kwiatowy dodaje tylko wiosennego Look'u. A jak Wam się podoba Joanna w tym wydaniu?

Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem w górach! W sieci pojawiły się zdjęcia z wyjazdu pary!

Joanna Opozda pochwaliła się piękną wiosenną stylizacją.

Instagram

Joanna Opozda i Antek Królikowski wydawali się być w sobie bardzo zakochani. Wszyscy byli zaskoczeni zakończeniem ich związku.