Joanna Opozda po rozstaniu z Antonim Królikowskim na jakiś czas zniknęła z Instagrama. Potem okazało się, że wyjechała na Madagaskar, by tam odpocząć i nabrać dystansu do całej sytuacji. Wszystkim wydawało się, że aktorka spędza samotne wakacje z dala od byłego ukochanego oraz przyjaciół. Joanna Opozda sporo biega po plaży, zwiedza okolice, robi sobie piękne zdjęcia w bikini. Opiekuje się też zwierzakami, które zawsze były bardzo bliskie jej sercu. Przyroda na Madagaskarze jest zachwycająca, ale bezdomnych psiaków nie brakuje, dlatego Joanna ma tam co robić.

Madagaskar to piękna wyspa, pełna magicznych zakątków, lemurów, cudownych plaż, zachwycającej roślinności... Raj. Niestety w tym „raju” psy mają piekło na ziemi", napisała na Instagramie.

Joanna Opozda na wakacjach po rozstaniu z Antkiem Królikowskim. Czy jest sama?

Okazuje się jednak, że gwiazda nie jest tam sama. Dołączyła bowiem do swojej młodszej siostry Aleksandry, która jest do niej łudząco podobna. W zasadzie siostry bardzo trudno od siebie odróżnić. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że Aleksandra ma o kilka tonów ciemniejsze włosy. W dodatku jest szczęśliwe zakochana, bo wakacje spędza z tajemniczym Robertem z Polski.



My nie możemy zdecydować się, która z sióstr jest piękniejsza?

Oto Aleksandra Opozda, siostra Joanny.

Instagram

Aleksandra Opozda z partnerem.

Joanna Opozda w obiektywie swojej siostry: