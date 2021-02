Joanna Opozda i Antoni Królikowski znów są razem? To zdjęcie zdradza wiele!

Dwa miesiące temu związek Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego niespodziewanie się zakończył. Dlaczego? Ani Joanna, ani Antek nigdy publicznie nie ujawnili, co było prawdziwą przyczyną ich rozstania. Choć dla obojga było to bolesne doświadczenie, to oficjalnie na swoim Instagramie skomentowała je tylko aktorka.

Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy – napisała wówczas Joanna Opozda.

Joanna Opozda i Antek Królikowski znów razem?

Plotkowano, że miłość pary skończyła się, bo Królikowski rzekomo nie mógł zapomnieć o byłej partnerce. Czy tak rzeczywiście było? Wiedzą tylko sami zainteresowani. Po rozstaniu z Królikowskim Opozda wyjechała na dłuższe wakacje na Madagaskar, gdzie leczyła złamane serce. Stres odbił się nie tylko na jej samopoczuciu, ale też wyglądzie – gwiazda "Barw szczęścia" schudła kilka kilogramów.

Po powrocie do kraju aktorka rzuciła się w wir pracy, ale los miał dla niej jeszcze jedną niespodziankę. Jaką? Na początku lutego paparazzi przyłapali Joannę nieopodal jej domu na spotkaniu z byłym ukochanym. Antek przyjechał do niej z ogromnym bukietem czerwonych róż. Zamienili kilka zdań na świeżym powietrzu, po czym każde poszło w swoją stronę. Wszystko wskazuje na to, że od tej pory ich stosunki się ociepliły. W Walentynki Joanna opublikowała na swoim Instastory zdjęcie ogromnego bukietu czerwonych róż. Czyżby to był kolejny prezent od Antka Królikowskiego, który w ten sposób chciał pokazać, co naprawdę do niej czuje i jeszcze raz zawalczyć o serce ukochanej? A może w dzień zakochanych para dała sobie jeszcze jedną szansę i zdecydowała się kontynuować związek? Trzymamy kciuki!

