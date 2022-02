Joanna Opozda rozstała się z Antonim Królikowskim? Mamy komentarz aktorki! 

Media informują o kulisach rozstania Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! Dlaczego zaledwie po kilku miesiącach para postanowiła zakończyć swój związek? Kiedy Joanna Opozda i Antoni Królikowski się rozstali? Jeden z portali opublikował zaskakujące informacje dotyczące byłej pary! Kulisy rozstania pary Joanna Opozda i Antoni Królikowski byli parą od zaledwie kilku miesięcy. Aktor związał się z gwiazdą serialu "Pierwsza miłość" tuż po rozstaniu z poprzednią partnerką, Katarzyną. Pod koniec czerwca Kasia Dąbrowska opublikowała w sieci wpis, w którym poinformowała, że nie jest już w związku z Antonim Królikowskim. Kilka dni później, na początku lipca, media po raz pierwszy poinformowały, że aktor ma nową dziewczynę, którą jest Joanna Opozda. Po jakimś czas zakochani potwierdzili medialne plotki i zaczęli pokazywać się razem na oficjalnych imprezach. Niestety, dziś wiemy już, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się. (...) chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieje, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym co zawsze chciałam robic. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku- Joanna Opozda poinformowała na Instagramie. Teraz z pewnością wszyscy zastanawiają się, dlatego Joanna Opozda i Antoni Królikowski podjęli decyzję o rozstaniu. Portal pudelek.pl poinformował właśnie o zaskakujących kulisach ich rozstania! Według doniesień portalu związek zakończył się tuż przed świętami Bożego Narodzenia! Informator portalu sugeruje, że do rozstania doszło ponieważ Antek Królikowski wciąż nie może zapomnieć o swojej byłej partnerce... Rzucił Opozdę dwa dni przed...