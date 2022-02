Antoni Królikowski z nowym wpisem o żonie i synku. "Dziękuję Asia"

Długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź Joanny Opozdy , dziewczyny Antoniego Królikowskiego na komentarz Julii Wieniawy na temat jej ostatniej stylizacji. Dla przypomnienia: w ostatnim czasie obie sięgnęły podobne kreacje marki Epuzer. Julia stwierdziła: Fajnie być inspiracją modową dla innych aktorek Ta złośliwość zdecydowanie nie spodobało się Joannie Opoździe, która odpowiedziała, już po kilku minutach. Czy to początek konfliktu? Zobacz także: Julia Wieniawa wbiła szpilę nowej partnerce Antka Królikowskiego? Poszło o stylizacje. Są niemal identyczne! Joanna Opozda odpowiada Julii Wieniawie Julia Wieniawa i Joanna Opozda w ostatnim czasie zdecydowały się na podobne stylizacje od marki Epuzer. Julia w lawendowej kreacji pojawiła się na planie "Top Model", a Joanna w takiej samej lecz w innej kolorystyce, na wczorajszej premierze filmu "Dolina Bogów". Julia Wieniawa postanowiła to skomentować, delikatnie i niewinnie nawiązując do obecnej dziewczyny Antoniego Królikowskiego. Zasugerowała, że cieszy się, że jest dla niej inspiracją. To zdecydowanie nie spodobało się Joannie Opoździe, która na swoim Instagramie niemalże od razu zamieściła swoją odpowiedź: Fajnie jest inspirować młodzież, w szczególności w sposób pozytywny np. do NAUKI, zdobycia wykształcenia wyższego, tak żeby później mogli faktycznie nazywać się "aktorami". A zazdrość to zły doradca :) Miłego dnia. Myślicie, że to początek konfliktu byłej i obecnej dziewczyny Antoniego Królikowskiego? Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem na premierze filmu. Aktorka wybrała bardzo seksowną mini! Joanna Opozda odpowiedziała Julii Wieniawie na temat tego, że miałaby zainspirować się jej...